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Андрей Червиченко: Хорошо, что у нас заткнулись по поводу того, что мы должны выиграть чемпионат мира

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку уровню нынешнего чемпионата России, осенняя часть которого завершилась в начале этой недели.

- Уровень чемпионата упал.  Упал, если сравнивать его, например,  с чемпионатом 2008 года. Постепенно, год от года, он снижается. Это происходит, в первую очередь, из-за большого разрыва в финансовых возможностях клубов. И второе - не очень грамотного руководства всем российским футболом. У меня иногда складывается впечатление, что им вообще никто не руководит: он плывет себе по течению и плывет. А какого-то прорыва, каких-то знаковых вещей не видно вообще. У нас домашний чемпионат мира на носу, так хорошо, что последние год-полтора все заткнулись по поводу того, что мы должны его выиграть. Ближе стали к реалиям. А ведь вспомните: когда наша страна получила право провести мировое первенство, так говорили, что мы его уже практически выиграли. Потом отрезвились, поняли, что у России нет перспектив даже из группы выйти. О чем свидетельствуют последние выступления нашей сборной.

Уровень чемпионата России сегодня держится в основном на тех еще редких звездах, которых приобретают топ-клубы. Тот же Халк, Витсель, Промес... Или какой-нибудь наш самобытный тренер с коллективом единомышленников построит интересную команду, как «Ростов».  И все. А дальше - почти провал, - считает Червиченко. 

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