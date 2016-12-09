Алоян обвинил в лишении его серебра ОИ-2016 врача сборной России

Российский боксер Миша Алоян обвинил врача сборной России в том, что он был лишен серебряной медали ОИ-2016.

Напомним, вчера стало известно, что спортсмен из РФ был лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.

- Терапевтическое исключение не было использовано потому, что бумаги не были оформлены, это была ошибка врача сборной, в чем и заключается суть проблемы. Я ему говорил, чтобы он это сделал, чтобы он задекларировал вот этот препарат. Он мне сказал, что его можно применять. Я его применял на сборах в связи с тем, что у меня хронический тонзиллит. Эту бумагу же не я должен сделать, не тренеры и никто. Я лишь из-за своей настойчивости попросил доктора сборной России Клягина задекларировать, он этого не сделал. И вот возникла у нас вот эта большая проблема.

А чего с ним судиться? Человеку 70 лет, он еще не понял, как нужно работать. Ну, я не знаю, в меру своей порядочности он себя так повел, либо от того, что у него такое отношение к медицине. Мне с ним не о чем судиться, мне это медаль не вернет. Поэтому, в принципе, Бог ему судья. Просто мне нужно решить свой вопрос именно по суду, - цитирует Алояна Business FM.

