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Марио Гомес: Не могу сказать, что «Альянц Арена» родной для меня стадион

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Форвард «Вольфсбурга» Марио Гомес, который ранее выступал за мюнхенскую «Баварию», поделился ожиданиями от предстоящей встречи с бывшей командой.

Напомним, «Вольфсбург» и «Бавария» сыграют в 14-м туре чемпионата Германии. Встреча состоится в Мюнхене и стартует в 17.30 мск.

– В субботу ты увидишься с некоторыми товарищами по сборной Германии. Впервые за три с половиной года ты сыграешь на «Альянц Арене». Что для тебя значит этот матч?
– Я не могу сказать, что «Альянц Арена» родной для меня стадион, но Мюнхен определенно стал моей родиной. Играть здесь против «Баварии» это нечто особенное для меня. Я имел счастье выступать за этот грандиозный клуб. Я часто вспоминаю то время, что провел здесь. Тогда мы выиграли все – Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок. В спортивном плане мы были на вершине. У нас был очень сплоченный коллектив. Невероятное время!, – сказал Гомес в интервью официальному сайту «Баварии».

Напомним, форвард выступал за мюнхенский клуб с 2009 по 2013 гг, сыграв 174 матча (113 голов и отдал 26 голевых передач).

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