Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк0 : 0Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Зубков: Мне вообще неинтересно, что будет в докладе Макларена

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков не проявляет интереса к докладу канадского юриста Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию WADA.

- Честно, я даже ничего не жду от этого доклада. Мне вообще неинтересно, что там будет. О чем мне там волноваться? Я всю жизнь выступал честно, всегда проходил допинг-контроль, и никаких проблем там быть не может.

Пусть переживает кто-то другой, но не я. Не люблю бежать впереди паровоза, вот когда появится конкретика, тогда и станем о чем-то говорить, - заявил Зубков.

В июне текущего года Александр Зубков был избран на пост президента Федерации бобслея и скелетона России.

Сегодня Ричард Макларен представит вторую часть доклада по Сочи-2014.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ричард Макларен – «Советскому спорту»: Россия в январе введет эффективную систему по борьбе с допингомРичард Макларен – «Советскому спорту»: Россия в январе введет эффективную систему по борьбе с допингомРичард Макларен: Имена спортсменов, нарушивших правила, могут объявить международные федерацииГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что имена спортсменов, нарушивших допинговые правила на Олимпийских играх в Сочи, могут быть названы только международными федерациями.Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спортаКанадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.Легкоатлет Джоэл Фирон считает, что у российских бобслеистов отберут золото ОИ-2014Английский легкоатлет Джоэл Фирон считает, что после выступления Ричарда Макларена со второй частью доклада некоторых наших призеров ОИ-2014 лишат медалей.Дмитрий Носов: Доклад Макларена – страшилка, предназначенная для западно-европейского и американского обывателяБронзовый призер ОИ-2004 по дзюдо Дмитрий Носов высказался о докладе независимой антидопинговой комиссии (WADA) под руководством Ричарда Макларена по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.Ричард Макларен: Мутко участвовал в махинациях с допинг-пробамиСегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.WADA: Пробы 4 легкоатлетов с ЧМ-2013 и 6 паралимпийцев с ОИ-2014 были подмененыСегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.Ричард Макларен: В пробах двух российских хоккеисток есть мужская ДНКПо информации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них присутствовала мужская ДНКРичард Макларен: 4 олимпийских золота в Сочи Россия выиграла с нарушением антидопинговых правилДва российских двукратных олимпийских чемпиона Сочи-2014 могут лишиться завоеванных на Играх медалей.Ричард Макларен: Более 1000 российских атлетов уличены в допингеЮрист Денис Освальд: Существуют данные, позволяющие доказать причастность к махинациям в Сочи министра спорта РоссииШвейцарский юрист Денис Освальд, который ведет расследование Международного олимпийского комитета по делу об употреблении допинга российскими спортсменами, рассказал о возможных последствиях доклада Ричарда Макларена.Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу МакларенаПредседатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении РоссииВалентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении РоссииЭкс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА.Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают всеРоссийская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.Валентин Балахничев: Я информатор ВАДА? Конечно, Паунд мне платит 100 тыс в месяцЭкс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с WADA.Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнееЧлен Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Алексей Воевода: Думаю, во второй части доклада Макларена появятся новые фигурантыДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода рассказал, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.Глава ФФР: Учитывая анонсы на вторую часть доклада Макларена, есть напряжениеПрезидент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основанОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балуПриближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.

Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
Александр Зубков
Александр Зубковвсе новости
WADA
WADA

Cпецпредложение