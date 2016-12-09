Александр Зубков: Мне вообще неинтересно, что будет в докладе Макларена

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков не проявляет интереса к докладу канадского юриста Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию WADA.

- Честно, я даже ничего не жду от этого доклада. Мне вообще неинтересно, что там будет. О чем мне там волноваться? Я всю жизнь выступал честно, всегда проходил допинг-контроль, и никаких проблем там быть не может.

Пусть переживает кто-то другой, но не я. Не люблю бежать впереди паровоза, вот когда появится конкретика, тогда и станем о чем-то говорить, - заявил Зубков.

В июне текущего года Александр Зубков был избран на пост президента Федерации бобслея и скелетона России.

Сегодня Ричард Макларен представит вторую часть доклада по Сочи-2014.

