Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк0 : 0Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Исинбаева: Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

– Как все знаете, 7 декабря я была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА, - отметила Исинбаева. – Для меня большая честь работать на этом посту на благо российского спорта, стараясь добиться, чтобы вся мировая общественность увидела - мы действительно хотим, чтобы российский спорт был чистым. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в чистоте побед наших спортсменов. В связи с тем, что я заняла эту должность мне пришлось снять свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА, чтобы не возникло конфликта интересов. В настоящий момент мы начинаем завоевывать доверие у наших коллег из Международной федерации легкой атлетики, и очень не хочется как-то усугубить эту ситуацию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спортаКанадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛАДмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.Бутов снялся с выборов президента ВФЛАГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу МакларенаПредседатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемыЕлена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу МакларенаПредседатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении РоссииВалентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении РоссииЭкс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА.Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в пользу ШляхтинаДвукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.Исинбаева снимет свою кандидатуру с выборов президента ВФЛАКак сообщает агентство «Р-Спорт», двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).В ВФЛА не знают об отказе Исинбаевой от выборов на пост президента организацииВо Всероссийской федерации легкой атлетики не подтвердили информацию, что Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в миреРоссийская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКРОлимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветВалентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветБывший глава ВФЛА рассказал «Советскому спорту» о фильме Первого канала «Болезни высших достижений», вышедшем в эфир в понедельник.Евгений Трофимов: Исинбаевой никогда не было нужно ТИТренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов поделился мнением о применении терапевтических исключений в мировом спорте.Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продленаМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает AFP.Михаил Бутов: Конференция ВФЛА должна стать сходом, где всем надо объединить усилияГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов заявил в интервью «Советскому спорту», что отчетно-выборная конференция, которая состоится 9 декабря, должна стать сходом людей, работающей в легкой атлетике, на которой необходимо объединить усилия.Михаил Бутов: Предлагаю провести матч легкоатлетов России и ВеликобританииГенеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов выдвинул предложение провести матчевую встречу легкоатлетов России и Великобритании.Михаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дваждыМихаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дваждыГенеральный секретарь ВФЛА и кандидат на пост президента этой организации – о том, как возродить легкую атлетику и очистить ее от допинга.

Елена Исинбаева
Елена Исинбаевавсе новости
ВФЛА
ВФЛА

Cпецпредложение