Елена Исинбаева: Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов

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Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛА Дмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Бутов снялся с выборов президента ВФЛА Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемы Елена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении России Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА.

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в пользу Шляхтина Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы организации Дмитрия Шляхтина.

Исинбаева снимет свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Как сообщает агентство «Р-Спорт», двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В ВФЛА не знают об отказе Исинбаевой от выборов на пост президента организации Во Всероссийской федерации легкой атлетики не подтвердили информацию, что Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.

WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.

Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в мире Российская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКР Олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».

Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА 7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызовет Бывший глава ВФЛА рассказал «Советскому спорту» о фильме Первого канала «Болезни высших достижений», вышедшем в эфир в понедельник.

Евгений Трофимов: Исинбаевой никогда не было нужно ТИ Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов поделился мнением о применении терапевтических исключений в мировом спорте.

Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики продлена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает AFP.

Михаил Бутов: Конференция ВФЛА должна стать сходом, где всем надо объединить усилия Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов заявил в интервью «Советскому спорту», что отчетно-выборная конференция, которая состоится 9 декабря, должна стать сходом людей, работающей в легкой атлетике, на которой необходимо объединить усилия.

Михаил Бутов: Предлагаю провести матч легкоатлетов России и Великобритании Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), кандидат на пост президента ВФЛА Михаил Бутов выдвинул предложение провести матчевую встречу легкоатлетов России и Великобритании.