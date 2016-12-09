Елена Исинбаева: Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала решение снять свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
– Как все знаете, 7 декабря я была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА, - отметила Исинбаева. – Для меня большая честь работать на этом посту на благо российского спорта, стараясь добиться, чтобы вся мировая общественность увидела - мы действительно хотим, чтобы российский спорт был чистым. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в чистоте побед наших спортсменов. В связи с тем, что я заняла эту должность мне пришлось снять свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА, чтобы не возникло конфликта интересов. В настоящий момент мы начинаем завоевывать доверие у наших коллег из Международной федерации легкой атлетики, и очень не хочется как-то усугубить эту ситуацию.