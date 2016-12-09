Федор Емельяненко: Никакого конфликта с Кадыровым не было

Президент союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал ситуацию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыров.

Напомним, 4 октября в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, приуроченный ко дню рождению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В боях, которые транслировал телеканал «Матч. Боец», принимали участие и три сына Кадырова. Емельяненко раскритиковал организаторов турнира, сказав, что бои с участием детей противоречат правилам данного вида спорта.

– После резонансного конфликта с Рамзаном Кадыровым будут ли внесены изменения в правила ММА?

– Никакого конфликта не было. Я сделал замечание о нарушении закона. Вот и все. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет, – заявил Емельяненко.