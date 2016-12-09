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Вячеслав Колосков: Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - позор российского клубного футбола

Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, по итогам которого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на седьмое место.

- Тот позор, который мы сейчас пережили после поражения «Краснодара» и «Зенита», говорит только том, что этим клубам наплевать на престиж нашего футбола, на свой престиж, на престиж нашей премьер-лиги. Даже чисто эмоционально, когда два клуба напрямую выходят, а третий через стыковые игры - это колоссальный интерес зрителей, огромнейшие деньги. Я это расцениваю не только как позор нашего клубного футбола, но и как предательство по отношению к имиджу и интересам российского футбола.

Например, «Ростов» практически все свои долги покрыл за счет успешного выступления в Лиге чемпионов. Единственный, кто, к сожалению, вел разговоры про выступление этого клуба в Лиге чемпионов - это Евгений Леннорович Гинер, который говорил, что лучше бы «Зенит» вышел, но практика показала, что «Ростов» как раз и принес наибольшее количество очков нам в копилку, - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

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Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл в Лондоне «Тоттенхэму» (1:2) и завершил выступление в еврокубках. «Ростов», сыграв вничью с ПСВ (0:0), занял третье место в группе и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» и «Краснодар» закончили групповой этап в Лиге Европы поражениями от АЗ (2:3) и «Ниццы» (1:2) соответственно. Оба клуба досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/16 финала состоится 12 декабря.

Россия завершила 2016 год в таблице коэффициентов УЕФА на седьмом месте. Если Россия финиширует в сезоне 2016/2017 на седьмой-восьмой позициях - в сезоне 2018/2019 в еврокубках смогут выступить пять российских команд (две - в Лиге чемпионов, три - в Лиге Европы). Если вернется на шестую строчку - тогда страну в еврокубках представят шесть клубов (по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы).

Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

Матч

Ницца - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).

Состав

Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)

Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов

Предупреждения:

Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41

Удаления:

нет - Гранквист, 61

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

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