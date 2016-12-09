Усик бросил вызов Гассиеву и Белью

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о своем намерении в ближайшем будущем объединить пояса.

- Есть несколько ребят, с которыми я хотел бы сразиться. Я хотел бы драться с Муратом Гассиевым, но не думаю, что этот бой будет возможен в ближайшем будущем. Есть еще один парень в Англии — Тони Белью, который тоже является чемпионом.



Это профессиональный бокс, в нем нужно двигаться шаг за шагом. Я дрался в первом тяжелом весе, выступая в WSB, и поэтому выбрал этот дивизион для старта карьеры в профессионалах, - заявил Усик.

Напомним, россиянин Мурат Гассиев в минувшую субботу одержал победу разделенным решением судей над соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал чемпионский пояс IBF.

Александр Усик в ноябре отобрал титул WBO у поляка Кшиштофа Гловацки.

Тони Белью в 2017 году в рамках тяжелого веса сразится с экс-чемпионом мира в двух категориях Дэвидом Хэем.

