Отец Еременко: Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол

Алексей Еременко, отец полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, поведал, чем занимается его сын после дисквалификации за употребление кокаина.



«Апелляция подана. О судебных делах мне сказать вам нечего. Но за Романа вы не беспокойтесь. Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него все хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой — оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать», – цитирует Алексея Еременко Life.ru.



Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).