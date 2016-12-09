Дмитрий Губерниев: Слепцова оказалась в составе сборной абсолютно справедливо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение в состав сборной России Светланы Слепцовой.

На этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Слепцова (вместе с Антоном Бабиковым) заняла восьмое место в супермиксте, 32-е место в индивидуальной гонке, 63-е место в спринте.

- Что касается Слепцовой, понятное дело, мы сейчас будем ждать второго этапа КМ, потому что в команду она попала абсолютно справедливо, выступить хорошо в Эстерсунде не смогла, но это не значит, что ее сразу нужно отправлять куда-то вниз, - сказал Губерниев ТАСС.

На этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Слепцова (вместе с Антоном Бабиковым) заняла восьмое место в супермиксте, 32-е место в индивидуальной гонке, 63-е место в спринте.