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Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

- Ничего не могу сказать по докладу Макларена. Никто не может предугадать, что в нем будет. Нужно дождаться выступления Макларена и только потом делать какие-то выводы и давать комментарии, - заявила Исинбаева.

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