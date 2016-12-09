Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемы

Елена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.

Конечно, мне, как председателю наблюдательного совета РУСАДА, придется налаживать контакт и с представителями ВАДА, - отметила Исинбаева. - Что, собственно говоря, я уже делаю. Будучи в Лозанне во время сессии МОК, мне удалось пообщаться с некоторыми представителями Всемирного антидопингового агентства. Я им говорила о планах и направлении своей работы в МОК, и конечно это будет антидопинг и защита прав чистых спортсменов. Нельзя допускать повторения таких ситуаций, в которой оказалась я. Нужно, чтобы к спортсменам из нашей страны относились так же, как ко всем остальным. Чтобы это отношение не было предвзятым, когда российских атлетов обвиняют во всем, что только можно. Добиться этого – теперь моя работа. Я забуду о своих обидах как профессиональной спортсменки, поскольку сегодня уже представляю нашу страну в МОК. Будем работать, взаимодействоват ь, налаживать контакты с коллегами. И уверена, что в скором времени нам удастся разрешить все данные проблемы и вернуть лицензию РУСАДА.