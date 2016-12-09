Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк0 : 0Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» может встретиться с «Манчестер Юнайтед», «Ростов» – с «Тоттенхэмом»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В понедельник, 12 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие три российских клуба: «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в список сеяных команд, две другие – нет.

Сеяные клубы

«Бешикташ», «Осмынлыспор», «Фенербахче» (все – Турция), «Лион», «Сент-Этьен» (оба – Франция), «Рома», «Фиорентина» (оба – Италия), АПОЕЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Копенгаген» (Дания), «Зенит» (Россия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия), «Шальке» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Атлетик» (Испания)/»Генк» (Бельгия)*.

Несеяные клубы

«Краснодар», «Ростов» (оба – Россия), «Андерлехт», «Гент» (оба – Бельгия), «Вильярреал», «Сельта» (оба – Испания), «Олимпиакос», ПАОК (оба – Греция), «АЗ Алкмар» (Голландия), «Астра» (Румыния), «Боруссия» М (Германия), «Легия» (Польша), «Лудогорец» (Болгария), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Атлетик» (Испания)/»Генк» (Бельгия)*.

* Матч «Сассуоло» – «Генк» был перенесен на пятницу из-за тумана. Бельгийцам достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе и попасть в число сеяных команд. Если «Генк» проиграет, сеяным будет «Атлетик».

В 1/16 финала не могут встретиться команды, представляющие одну страну, а также команды, игравшие в одной группе. Российские и украинские клубы будут разведены. Первые матчи состоятся 16 февраля, ответные – 23 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»«Сыграл на радость кухаркам. А потом что?». Ловчев – о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итоги выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный умОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.Вячеслав Колосков: Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - позор российского клубного футболаПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, по итогам которого Россия в таблице коэффициентов УЕФА опустилась на седьмое место.Златан Ибрагимович: Мхитарян забил великолепный гол в ворота «Зари», очень рад за негоФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал игру своего партнера Генриха Мхитаряна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей» (2:0).Аксель Витсель: Дзюба и Лодыгин после поражения от «Краснодара» поговорили на повышенных тонахПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о диалоге между вратарем Юрием Лодыгиным и нападающим Артемом Дзюбой после матча против «Краснодара» (1:2).Виктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышкаВиктор Папаев: Не согласен с Ловчевым, Кокорин – не пустышкаБывший полузащитник московского «Спартака» – о поражении «Зенита» в матче с голландским «АЗ» (2:3).«Ростов» внес наибольший вклад в рейтинг России в таблице коэффициентов, «Спартак» – наименьшийЗавершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.В рейтинге нынешнего сезона Россия занимает 8-е местоЗавершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 7-е место, пропустив вперед Португалию.«Зенит» опустился на 18-е место в клубном рейтинге, «Ростов» обошел «Спартак»Завершились групповые раунды в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В клубном рейтинге произошли изменения.Аксель Витсель: Ни разу не был разочарован тем, что играю в «Зените»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель признался, что счастлив играть за питерский клуб.Четверо фанатов «Локомотива» отправлены под домашний арест по делу об экстремизмеЧетверо болельщиков «Локомотива» отправлены под домашний арест до 26 декабря по делу об экстремизме.Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игруНападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.Юрий Лодыгин: Самое главное - мы бились до концаГолкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Роберт Мак: Главной целью было первое место в группе, и она достигнутаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Мирча Луческу: Есть много позиций, которые нужно укреплятьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от АЗ в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в НиццеГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.«Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» и вылетел из Лиги ЕвропыВ матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Саутгемптон» дома сыграл вничью с израильским «Хапоэлем».Возьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФАВозьмем шестое место. Обзор таблицы коэффициентов УЕФА«Советский спорт» рассказывает о перспективах России в главном футбольном рейтинге.Дубль – два. «Краснодар» проиграл резервистам «Ниццы»Дубль – два. «Краснодар» проиграл резервистам «Ниццы»«Краснодар» в ничего не решающем матче Лиги Европы уступил резервистам «Ниццы».

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение