В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» может встретиться с «Манчестер Юнайтед», «Ростов» – с «Тоттенхэмом»

В понедельник, 12 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие три российских клуба: «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в список сеяных команд, две другие – нет.

Сеяные клубы

«Бешикташ», «Осмынлыспор», «Фенербахче» (все – Турция), «Лион», «Сент-Этьен» (оба – Франция), «Рома», «Фиорентина» (оба – Италия), АПОЕЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Копенгаген» (Дания), «Зенит» (Россия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия), «Шальке» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Атлетик» (Испания)/»Генк» (Бельгия)*.

Несеяные клубы

«Краснодар», «Ростов» (оба – Россия), «Андерлехт», «Гент» (оба – Бельгия), «Вильярреал», «Сельта» (оба – Испания), «Олимпиакос», ПАОК (оба – Греция), «АЗ Алкмар» (Голландия), «Астра» (Румыния), «Боруссия» М (Германия), «Легия» (Польша), «Лудогорец» (Болгария), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Атлетик» (Испания)/»Генк» (Бельгия)*.

* Матч «Сассуоло» – «Генк» был перенесен на пятницу из-за тумана. Бельгийцам достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе и попасть в число сеяных команд. Если «Генк» проиграет, сеяным будет «Атлетик».

В 1/16 финала не могут встретиться команды, представляющие одну страну, а также команды, игравшие в одной группе. Российские и украинские клубы будут разведены. Первые матчи состоятся 16 февраля, ответные – 23 февраля.