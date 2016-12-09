Юрист Денис Освальд: Существуют данные, позволяющие доказать причастность к махинациям в Сочи министра спорта России

Швейцарский юрист Денис Освальд, который ведет расследование Международного олимпийского комитета по делу об употреблении допинга российскими спортсменами, рассказал о возможных последствиях доклада Ричарда Макларена.

- Существуют данные, доказывающие причастность к махинациям в Сочи российских властей. В частности, министра спорта (Виталия Мутко). Останется ли Россия победителем неофициального командного зачета Игр в Сочи после доклада Макларена? Возможно, что и нет, - цитирует Освальда корреспондент AP Джеймс Эллингворт.

Oswald: "there are certainly enough elements to prove that something was done by the authority, by the minister of sport." i.e. Mutko — James Ellingworth (@jellingworth) 9 декабря 2016 г.

Asked if Russia will remain 1st in Sochi medal table after McLaren's report and the IOC's follow-up commissions, Oswald said "probably not." — James Ellingworth (@jellingworth) 9 декабря 2016 г.

Напомним, сегодня в Лондоне будет представлена вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA. Она вела расследование возможных допинговых случаев на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Сборная России выиграла медальный зачет зимних Игр-2014, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

