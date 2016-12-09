Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

- Ничего не могу сказать по докладу Макларена. Никто не может предугадать, что в нем будет. Нужно дождаться выступления Макларена и только потом делать какие-то выводы и давать комментарии, - рассказала Исинбаева.



