Марио Балотелли: Мог бы выступать за «Арсенал», этот клуб мне очень нравится

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что в случае возвращения в АПЛ, хотел бы выступать за «Манчестер Сити» или лондонский «Арсенал».



«Если я и вернусь в чемпионат Англии, то это будет не «Ливерпуль». В первую очередь, я буду рассматривать предложение от «Манчестер Сити». Также я мог бы выступать за «Арсенал». Этот клуб мне очень нравится», – цитирует игрока сборной Италии Goal.

Отметим, что нападающий выступал за «горожан» с 2010 по 2013 гг., а за «красных» – с 2014 по 2016 гг.