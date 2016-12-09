Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный ум

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.



«Хочу похвалить Смолова за футбольный ум. Забить такой великолепный гол… Любуюсь, как он мыслит на поле. Жаль, что то, чего команда добилась, потом сама же и разрушила. Спрашивается: зачем тогда нужно было везти вратаря Синицина, который привез гол? Из-за которого Гранквист получил красную карточку и пропустит важнейший матч? Сыграли бы тогда молодежью и без таких душевных потерь», – сказал Евгений Ловчев.



Обзор Ловчева матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».