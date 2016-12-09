Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный ум
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.
«Хочу похвалить Смолова за футбольный ум. Забить такой великолепный гол… Любуюсь, как он мыслит на поле. Жаль, что то, чего команда добилась, потом сама же и разрушила. Спрашивается: зачем тогда нужно было везти вратаря Синицина, который привез гол? Из-за которого Гранквист получил красную карточку и пропустит важнейший матч? Сыграли бы тогда молодежью и без таких душевных потерь», – сказал Евгений Ловчев.
Обзор Ловчева матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция