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Евгений Ловчев: Хочу похвалить Смолова за великолепный гол и футбольный ум

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев отметил действия нападающего «Краснодара» Федора Смолова в матче с «Ниццей», в котором игрок отметился голом, но российский клуб все равно уступил 1:2.

«Хочу похвалить Смолова за футбольный ум. Забить такой великолепный гол… Любуюсь, как он мыслит на поле. Жаль, что то, чего команда добилась, потом сама же и разрушила. Спрашивается: зачем тогда нужно было везти вратаря Синицина, который привез гол? Из-за которого Гранквист получил красную карточку и пропустит важнейший матч? Сыграли бы тогда молодежью и без таких душевных потерь», – сказал Евгений Ловчев.  

Обзор Ловчева матчей «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

Матч

Ницца - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).

Состав

Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)

Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов

Предупреждения:

Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41

Удаления:

нет - Гранквист, 61

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
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