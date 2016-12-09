Кононовым интересуются клубы Греции и Бельгии

В услугах экс-тренера «Краснодара» Олега Кононова заинтересован ряд российских и европейских клубов.

По информации «Чемпионата», 50-летним специалистом, в частности, интересуются клубы из Греции и Бельгии, причем те, которые борются за чемпионство в своих национальных чемпионатах.

Последним местом работы Кононова был «Краснодар», в котором он проработал почти три сезона. При Кононове «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15.