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Примера. 15-й тур. «Малага» - «Гранада», «Реал» - «Депортиво» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Матч

Малага - Гранада

Место и дата

09 декабря 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Барселона

Место и дата

10 декабря 15:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Леганес

Место и дата

10 декабря 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Валенсия

Место и дата

10 декабря 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Депортиво

Место и дата

10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Алавес

Место и дата

11 декабря 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Севилья

Место и дата

11 декабря 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Спортинг

Место и дата

11 декабря 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Атлетик

Место и дата

11 декабря 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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