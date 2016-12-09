Примера. 15-й тур. «Малага» - «Гранада», «Реал» - «Депортиво» и другие матчи
Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».
Матч
Место и дата
09 декабря 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 15:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 18:15, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 14:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 18:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
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