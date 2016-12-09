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Сергей Шишкарев встретится с женской сборной России перед матчем ЧЕ с Норвегией

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев посетит чемпионат Европы среди женских команд, который проходит с 4 по 18 декабря в Швеции.

Глава ФГР 9 декабря прилетит в Хельсингборг, где свои матчи проводит сборная России, и встретится с национальной командой за несколько часов до матча с командой Норвегии.

- В пятницу я приеду в Швецию на чемпионат Европы, принял решение отложить ряд важных и даже личных дел в Москве, - сказал Сергей Шишкарев. - Мне очень важно быть вместе с нашей командой, лично увидеть, в каком состоянии она находится накануне ключевого матча с Норвегией. К сборной России большое внимание, меня постоянно спрашивают о нашей команде, интересуются, в чем была причина поражения от сборной Румынии, и какие наши шансы на высокие места. Я чувствую, что мне нужно быть рядом с нашими гандболистками, олимпийскими чемпионками и молодыми игроками, для которых взрослый чемпионат Европы первый в карьере. Мне бы хотелось подбодрить, поддержать нашу команду перед матчем с Норвегией, найти правильные мотивирующие, вдохновляющие слова. Я верю в мастерство, характер и самоотверженность наших игроков, профессионализм нашего тренерского штаба. Мы неоднократно подтверждали свой высокий уровень на международных турнирах и не раз доказывали, и прежде всего на Олимпийских играх, где сборная Норвегии была повержена, что нам по плечу любые задачи! Мы очень рассчитываем на поддержу сборной России наших замечательных болельщиков. Ваша энергия и тепло обязательно передадутся нашей команде и помогут в сегодняшнем матче!

Российские гандболистки в первом матче чемпионата Европы праздновали победу над Хорватией — 32:26. Затем сборная России оступилась во встрече с Румынией, проиграв 17:22. Команда Евгения Трефилова занимает в группе D второе место, набрав два очка.  Встреча между сборными России и Норвегии состоится в пятницу, 9 декабря в 22:45 мск. 

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