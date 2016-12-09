Ричард Макларен: Более 1000 российских атлетов уличены в допинге

В докладе Макларена утверждается, что WADA располагает данными о более 1000 российских атлетах, попавшихся на применении допинга

Более 1000 российских спортсменов, участвовавших в летних, зимних и паралимпийских Играх, были вовлечены или извлекали выгоду из манипуляций с допинг-тестами. Международным федерациям переданы данные по 503 представителям летних видов спорта и 92 -- зимних. Такая информация содержится в докладе комиссии Макларена, который сегодня представлен журналистам на пресс-конференции в Лондоне.

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

«Советский спорт» ведет онлайн-пресс-конференции Макларена.