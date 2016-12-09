Ричард Макларен: 4 олимпийских золота в Сочи Россия выиграла с нарушением антидопинговых правил

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Ричард Макларен: Имена спортсменов, нарушивших правила, могут объявить международные федерации Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что имена спортсменов, нарушивших допинговые правила на Олимпийских играх в Сочи, могут быть названы только международными федерациями.

Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

Легкоатлет Джоэл Фирон считает, что у российских бобслеистов отберут золото ОИ-2014 Английский легкоатлет Джоэл Фирон считает, что после выступления Ричарда Макларена со второй частью доклада некоторых наших призеров ОИ-2014 лишат медалей.

Дмитрий Носов: Доклад Макларена – страшилка, предназначенная для западно-европейского и американского обывателя Бронзовый призер ОИ-2004 по дзюдо Дмитрий Носов высказался о докладе независимой антидопинговой комиссии (WADA) под руководством Ричарда Макларена по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

Ричард Макларен: Мутко участвовал в махинациях с допинг-пробами Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

WADA: Пробы 4 легкоатлетов с ЧМ-2013 и 6 паралимпийцев с ОИ-2014 были подменены Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

Ричард Макларен: В пробах двух российских хоккеисток есть мужская ДНК По информации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них присутствовала мужская ДНК

Ричард Макларен: Более 1000 российских атлетов уличены в допинге

Юрист Денис Освальд: Существуют данные, позволяющие доказать причастность к махинациям в Сочи министра спорта России Швейцарский юрист Денис Освальд, который ведет расследование Международного олимпийского комитета по делу об употреблении допинга российскими спортсменами, рассказал о возможных последствиях доклада Ричарда Макларена.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Александр Зубков: Мне вообще неинтересно, что будет в докладе Макларена Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков не проявляет интереса к докладу канадского юриста Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию WADA.

Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Алексей Воевода: Думаю, во второй части доклада Макларена появятся новые фигуранты Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода рассказал, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.

Глава ФФР: Учитывая анонсы на вторую часть доклада Макларена, есть напряжение Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основан Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.

«Доклад Макларена – туфта». Накануне черной пятницы олимпийцы веселились на балу Приближение доклада комиссии Ричарда Макларена ничуть не испортило настроение участникам Олимпийского бала.

Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом Макларена

Геннадий Зюганов: Доклад Макларена – полная туфта Сегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.