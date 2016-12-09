Ричард Макларен: 4 олимпийских золота в Сочи Россия выиграла с нарушением антидопинговых правил
Два российских двукратных олимпийских чемпиона Сочи-2014 могут лишиться завоеванных на Играх медалей.
Такие данные привел в своем докладе канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию WADA.
Эти чемпионы и еще одна спортсменка, принесшая России серебряную медаль, подозреваются в применении запрещенных препаратов.
Отметим, что двукратными олимпийскими чемпионами Сочи-2014 являются Александр Зубков и Алексей Воевода (бобслей), Вик Уайлд (сноуборд), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (фигурное катание). А Виктор Ан (шорт-трек) принес России сразу три золотые медали.
Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.
«Советский спорт» ведет онлайн пресс-конференции Макларена.