Ричард Макларен: В пробах двух российских хоккеисток есть мужская ДНК

По информации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них присутствовала мужская ДНК.



«Расследование комиссии Макларена выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК», – говорится в докладе.

Страница из доклада комиссии Макларена, розданного журналистам. Фото - «Советский спорт»

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.