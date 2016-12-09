Мартен Фуркад выиграл спринт в Поклюке, Шипулин – третий

Мартен Фуркад Источник: Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Все лидеры гонки сегодня удачно отработали на огневых рубежах. Без промахов смогли обойтись и Мартен Фуркад, и норвежец Йоханнес Бе, и россиянин Антон Шипулин. Именно в таком порядке они расположились на пьедестала почета.

Шипулин на трассе проиграл пятикратному обладателю Кубка мира Фуркаду 15 секунд. Таким образом, Мартен упрочил свое положение лидера общего зачета. На прошлой неделе 28-летний француз выиграл индивидуальную гонку и спринт в шведском Эстерсунде.

Отметим удачное выступление россиянина Матвея Елисеева, который сумел замкнуть десятку сильнейших с одним промахом.



«Советский спорт» провел текстовую трансляцию гонки в Словении.

В 16:15 по московскому времени в Поклюке начнется женская спринтерская гонка.

Поклюка (Словения)

Второй этап Кубка мира

Спринт. Мужчины. 10 км



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 23.11,7 (0).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +13,7 (0).

3. Антон Шипулин (Россия) — +15,1 (0).

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +20,9 (0).

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +27,0 (0).

6. Симон Шемпп (Германия) — +29,5 (0).

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +31,4 (0).

8. Эрик Лессер (Германия) — +32,6.

9. Михал Крчмарж (Чехия) — +36,1 (0).

10. Матвей Елисеев (Россия) — +38,4 (1).

13. Максим Цветков (Россия) — +52,2 (0)…

22. Антон Бабиков (Россия) — +1.16,6 (0)…

36. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,0 (0)…

62. Юрий Шопин (Россия) — +2.15,6 (2).