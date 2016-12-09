Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк0 : 0Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мартен Фуркад выиграл спринт в Поклюке, Шипулин – третий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартен Фуркад
Мартен ФуркадИсточник: Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

Все лидеры гонки сегодня удачно отработали на огневых рубежах. Без промахов смогли обойтись и Мартен Фуркад, и норвежец Йоханнес Бе, и россиянин Антон Шипулин. Именно в таком порядке они расположились на пьедестала почета. 

Шипулин на трассе проиграл пятикратному обладателю Кубка мира Фуркаду 15 секунд. Таким образом, Мартен упрочил свое положение лидера общего зачета. На прошлой неделе 28-летний француз выиграл индивидуальную гонку и спринт в шведском Эстерсунде.

Отметим удачное выступление россиянина Матвея Елисеева, который сумел замкнуть десятку сильнейших с одним промахом.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию гонки в Словении.

В 16:15 по московскому времени в Поклюке начнется женская спринтерская гонка.

Поклюка (Словения)

Второй этап Кубка мира

Спринт. Мужчины. 10 км

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 23.11,7 (0).
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +13,7 (0).
3. Антон Шипулин (Россия) — +15,1 (0).
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +20,9 (0).
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +27,0 (0).
6. Симон Шемпп (Германия) — +29,5 (0).
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +31,4 (0).
8. Эрик Лессер (Германия) — +32,6.
9. Михал Крчмарж (Чехия) — +36,1 (0).
10. Матвей Елисеев (Россия) — +38,4 (1).
13. Максим Цветков (Россия) — +52,2 (0)…
22. Антон Бабиков (Россия) — +1.16,6 (0)…
36. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,0 (0)…
62. Юрий Шопин (Россия) — +2.15,6 (2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Это наша бронза! Как у Шипулина хотели отобрать медаль, но не вышлоЭто наша бронза! Как у Шипулина хотели отобрать медаль, но не вышлоВ первой же гонке на 2-м этапе Кубка мира по биатлону Антон Шипулин завоевал бронзовую медаль.Кубок мира. Женский спринт. Начало в 16:15 мскСегодня состоится женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира в Поклюке.Александр Тихонов: Российские биатлонисты уже потеряли два года и теряют этот сезонЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов посетовал на недоверие СБР и тренеров к молодым биатлонистам.Дмитрий Губерниев: Слепцова оказалась в составе сборной абсолютно справедливоКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение в состав сборной России Светланы Слепцовой.Кубок мира. Мужской спринт. ОнлайнСегодня в 13:30 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира в Поклюке.Ждать ли медалей от Шипулина в Поклюке? Сегодня стартует 2-й этап Кубка мираЖдать ли медалей от Шипулина в Поклюке? Сегодня стартует 2-й этап Кубка мираСегодня в Поклюке стартует 2-й этап Кубка мира. Что происходило в сборной России перед этим этапом и на что рассчитывать болельщикам.Бьорндален стартует 9-м в спринте, Шипулин – 29-м, Мартен Фуркад – 30-м, Бабиков – 49-мСегодня в 13:30 мск состоится мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира в Поклюке.Определился состав российской мужской команды на спринт в ПоклюкеТренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на спринтерскую гонку, которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира в словенской Поклюке.Подчуфарова побежит спринт на Кубке мира под 3-м номеромСтал известен стартовый протокол женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает официальный сайт СБР.Александр Кравцов: Медальный прогноз на Олимпиаду будет сформирован после этапа КМ в КорееПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о том, когда будет сформирован медальный зачет для российских биатлонистов на Олимпиаду 2018 года.Антон Бабиков: В детстве очень любил футбол, но мышцы были заточены под лыжиАнтон Бабиков рассказал о том, как в детстве выбрал биатлон среди множества видов спорта, которыми начинал заниматься.Антон Бабиков: Не стоит зацикливаться на моей победе над ФуркадомРоссийский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своей победе в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.Лаура Дальмайер: Вернулась домой из Эстерсунда без багажа и винтовкиДвукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер рассказала о том, как потеряла свою винтовку, возвращаясь с первого этапа Кубка мира-2016/17, который проходил в шведском Эстерсунде.Дмитрий Губерниев: Готов стать биатлонным котом ЛеопольдомДмитрий Губерниев: Готов стать биатлонным котом ЛеопольдомКомментатор «Матч ТВ» вездесущ: в субботу он комментировал гонку Кубка мира, а уже через несколько часов оказался в Москве на боксе.Николай Панкратов: Бабиков и Цветков могут закончить сезон офицерамиНиколай Панкратов: Бабиков и Цветков могут закончить сезон офицерамиТренер команды ЦСКА Николай Панкратов рассказал о том, почему не удивлен успеху своих подчиненных – Антона Бабикова и Максима Цветкова.Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в ПоклюкеОпределился состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке.Юрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работыЮрий Кашкаров: Победа Бабикова не сенсация, а результат большой работыОлимпийский чемпион Юрий Кашкаров – о победе Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлонуЮрий Кашкаров: Ребята посмотрят на Бабикова и подумают: «Мы тоже можем побеждать Фуркада»Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров – о победе Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.Мартен Фуркад: Верю в то, что Йохауг невиновна. Но она заплатит за мягкое наказание СундбюПятикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал допинговое дело знаменитой норвежской лыжницы Терезы Йохауг.Бабиков принес России первое за 10 лет золото ЭстерсундаЗолотая медаль Антона Бабикова в гонке преследования стала первой для сборной России высшей наградой в личных гонках на стартовых этапах Кубка мира, начиная с 2006 года.

Йоханнес Бё
Йоханнес Бёвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение