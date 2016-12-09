WADA: Пробы 4 легкоатлетов с ЧМ-2013 и 6 паралимпийцев с ОИ-2014 были подменены

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



«В результате тестов мы проверяли, открывались ли крышки на банках с пробами. Мы установили, что их можно было открыть. В чистую мочу добавлялась соль для обеспечения определённой плотности. В пробах российских спортсменов из Сочи был обнаружен физиологически невозможный уровень соли.

Махинации применялись в Лондоне на летних Олимпийских играх-2012, Универсиаде-2013, чемпионате мира-2013 по легкой атлетике в Москве и Играх в Сочи в 2014 году. Пробы четырех российских легкоатлетов РФ с чемпионата мира в Москве были подменены. Также были подделаны допинг-пробы шести паралимпийцев РФ с Игр в Сочи», – говорится в докладе.

«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.