Бутов снялся с выборов президента ВФЛА

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента организации.

Ранее свою кандидатуру сняла прыгунья с шестом Елена Исинбаева. За место президента ВФЛА продолжают борьбу два кандидата: действующий глава организации Дмитрий Шляхтин и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Напомним, отчетно-выборная конференция проходит в настоящее время в Москве. По итогам заседания станет известен новый руководящий состав организации, в том числе глава ВФЛА.