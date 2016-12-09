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Александр Тихонов: Российские биатлонисты уже потеряли два года и теряют этот сезон

Источник:  Официальный сайт Александра ТихоноваКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов посетовал на недоверие СБР и тренеров к молодым биатлонистам.

- Два года я говорю, что от этого состава, который у нас есть, ждать нечего. Мы потеряли два года и теряем этот сезон. Людей надо было накатывать к Олимпийским играм. Но от этого состава мы многого не получим. Можно было оставить 2-3 человек к Олимпийским играм из числа опытных спортсменок, а остальных заменить на молодежь. Опять мы будем догонять уходящий поезд. Все кадровые вопросы можно было решить заранее, - написал Тихонов на своем официальном сайте.

Сегодня на этапе Кубка мира в словенской Поклюке россиянин Антон Шипулин занял третье место


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