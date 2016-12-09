Лига 1. «Дижон» сыграет с «Марселем», «ПСЖ» - «Ницца» и другие матчи
Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».
Матч
Место и дата
09 декабря 22:45, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 19:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:00, Арман Сезари, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:00, Пьер Моруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 декабря 22:00, Муниципал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 17:00, Жерлан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 19:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 декабря 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
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