Ричард Макларен: Мутко участвовал в махинациях с допинг-пробами

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.



Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



Независимый эксперт WADA Макларен в ходе пресс-конференции по поводу второй части доклада о допинге обвинил экс-министра спорта и вице-премьера РФ Виталия Мутко в участии в махинациях с допинг-пробами.



Также Макларен подчеркнул, что в систему входили тренеры и другие чиновники.



«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.