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Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Сегодня в Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА. В голосовании Шляхтин получил 36 голосов, в то время как его соперник - олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Сильнов - 31 голос.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина.

Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему лишены права участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IAAF в результате допинговых скандалов.


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