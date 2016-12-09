Дмитрий Шляхтин переизбран на пост президента ВФЛА

Дмитрий Шляхтин сохранил за собой пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Сегодня в Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА. В голосовании Шляхтин получил 36 голосов, в то время как его соперник - олимпийский чемпион Пекина-2008 Андрей Сильнов - 31 голос.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Шляхтина.

Напомним, российские легкоатлеты по-прежнему лишены права участия в международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IAAF в результате допинговых скандалов.





