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Совладелец команды NBA купил место Cloud9 в NA LCS

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Совладелец баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Уэсли Эден, который также является сопредседателем Forest Investment Group, приобрел место команды Cloud9 по League of Legends в Challenger’s League Championship Series.

Сумма сделаки составила 2,5 миллиона долларов, из которых 1,8 миллиона потрачены на выкуп места, а 700 000 долларов на контракты четырех игроков: Эна «Balls» Ван Ли, Хая «Hai» Лама, Джонни «Altec» Ру и Дерека «LemonNation» Харта.

На данный момент компания Уэсли Эдена ждет одобрения и подтверждения со стороны Riot Games.

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