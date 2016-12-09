Совладелец команды NBA купил место Cloud9 в NA LCS

Совладелец баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» Уэсли Эден, который также является сопредседателем Forest Investment Group, приобрел место команды Cloud9 по League of Legends в Challenger’s League Championship Series.

Сумма сделаки составила 2,5 миллиона долларов, из которых 1,8 миллиона потрачены на выкуп места, а 700 000 долларов на контракты четырех игроков: Эна «Balls» Ван Ли, Хая «Hai» Лама, Джонни «Altec» Ру и Дерека «LemonNation» Харта.



На данный момент компания Уэсли Эдена ждет одобрения и подтверждения со стороны Riot Games.



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