Дмитрий Носов: Доклад Макларена – страшилка, предназначенная для западно-европейского и американского обывателя

Бронзовый призер ОИ-2004 по дзюдо Дмитрий Носов высказался о докладе независимой антидопинговой комиссии (WADA) под руководством Ричарда Макларена по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.



«Все это страшилка, предназначенная для западно-европейского и американского обывателя. В этом нет никаких доказательств», – сказал Носов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня в Лондоне Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



