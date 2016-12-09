Легкоатлет Джоэл Фирон считает, что у российских бобслеистов отберут золото ОИ-2014

Английский легкоатлет Джоэл Фирон считает, что после выступления Ричарда Макларена со второй частью доклада некоторых наших призеров ОИ-2014 лишат медалей.

- Если все, что я вижу, сбудется, то хочу просто поздравить четверку бобслеистов из Латвии. Великие парни!, - написал Фирон в твиттере.

If what I am seeing is really true I just wanna congratulated 4 man Bob team Latvia... Great job guys 👊🏿👊🏽👊🏾👊🏼👊🏻👊 pic.twitter.com/Mwk6U6C1lF — Joel Fearon (@JoelFearon6) 20 июля 2016 г.

Напомним, что российская четверка в составе с Александром Зубковым, Алексеем Негодайло, Дмитрием Труненковым и Алексеем Воеводой завоевала золото Олимпийских игр в Сочи. Второе место занял латвийский квартет.