Легкоатлет Джоэл Фирон считает, что у российских бобслеистов отберут золото ОИ-2014

Английский легкоатлет Джоэл Фирон считает, что после выступления Ричарда Макларена со второй частью доклада некоторых наших призеров ОИ-2014 лишат медалей.

- Если все, что я вижу, сбудется, то хочу просто поздравить четверку бобслеистов из Латвии. Великие парни!, - написал Фирон в твиттере.

If what I am seeing is really true I just wanna congratulated 4 man Bob team Latvia... Great job guys 👊🏿👊🏽👊🏾👊🏼👊🏻👊 pic.twitter.com/Mwk6U6C1lF