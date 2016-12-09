Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта

Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

- Я только что разговаривал с Еленой Исинбаевой, которая активно включилась в работу российского агентства по борьбе с допингом (РУСАДА). 15 декабря состоится заседание нового Совета РУСАДА, на котором будет обсуждаться мой доклад.



Она сказала: «Я знаю, что нам предстоит большая работа по восстановлению доверия к России, но я оптимистична и думаю, что мы сможем это сделать. Все сотрудники РУСАДА сохранили свои посты и мы будем усердно трудиться, чтобы доказать миру, что можно доверять России.



Я хочу перестроить РУСАДА в соответствии со своими представлениями о чистоте спорта, - заявил Макларен.

Напомним, Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА в пользу нынешнего главы организации Дмитрия Шляхтина. Сегодня он был переизбран на новый срок.

Независимый эксперт WADA Ричард Макларен в ходе пресс-конференции по поводу второй части доклада о допинге обвинил экс-министра спорта и вице-премьера РФ Виталия Мутко в участии в махинациях с допинг-пробами.



Также Макларен подчеркнул, что в систему входили тренеры и другие чиновники.