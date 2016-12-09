Ричард Макларен: Имена спортсменов, нарушивших правила, могут объявить международные федерации
Глава независимой
комиссии WADA Ричард
Макларен заявил, что имена спортсменов, нарушивших допинговые правила на
Олимпийских играх в Сочи, могут быть названы только международными федерациями.
«Называть имена спортсменов, нарушивших правила, находится в компетенции международных федераций», – ответил Макларен на вопрос корреспондента «Советского спорта» Эдварда Коуэлла.
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