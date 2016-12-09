Ричард Макларен: Имена спортсменов, нарушивших правила, могут объявить международные федерации

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Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спорта Канадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.

Легкоатлет Джоэл Фирон считает, что у российских бобслеистов отберут золото ОИ-2014 Английский легкоатлет Джоэл Фирон считает, что после выступления Ричарда Макларена со второй частью доклада некоторых наших призеров ОИ-2014 лишат медалей.

Дмитрий Носов: Доклад Макларена – страшилка, предназначенная для западно-европейского и американского обывателя Бронзовый призер ОИ-2004 по дзюдо Дмитрий Носов высказался о докладе независимой антидопинговой комиссии (WADA) под руководством Ричарда Макларена по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

Ричард Макларен: Мутко участвовал в махинациях с допинг-пробами Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

WADA: Пробы 4 легкоатлетов с ЧМ-2013 и 6 паралимпийцев с ОИ-2014 были подменены Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

Ричард Макларен: В пробах двух российских хоккеисток есть мужская ДНК По информации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, пробы двух российских хоккеисток были подменены, в них присутствовала мужская ДНК

Ричард Макларен: 4 олимпийских золота в Сочи Россия выиграла с нарушением антидопинговых правил Два российских двукратных олимпийских чемпиона Сочи-2014 могут лишиться завоеванных на Играх медалей.

Ричард Макларен: Более 1000 российских атлетов уличены в допинге

Юрист Денис Освальд: Существуют данные, позволяющие доказать причастность к махинациям в Сочи министра спорта России Швейцарский юрист Денис Освальд, который ведет расследование Международного олимпийского комитета по делу об употреблении допинга российскими спортсменами, рассказал о возможных последствиях доклада Ричарда Макларена.

Елена Исинбаева: Ничего не могу сказать по докладу Макларена Председатель наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева отметила, что пока не представляет, о чем пойдет речь во второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована в Лондоне.

Александр Зубков: Мне вообще неинтересно, что будет в докладе Макларена Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков не проявляет интереса к докладу канадского юриста Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию WADA.

Валентин Балахничев: МОК и ВАДА уже все решили в отношении России Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с ВАДА.

Юлия Степанова: Я знала, что принимаю допинг, но меня успокоили тем, что так поступают все Российская бегунья Юлия Степанова рассказала о том, как она стала частью допинговой системы в российском спорте.

Валентин Балахничев: Я информатор ВАДА? Конечно, Паунд мне платит 100 тыс в месяц Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал слухи о его отношениях с WADA.

Шамиль Тарпищев: Вторая часть доклада Макларена может быть аналогична первой, но не сильнее Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Алексей Воевода: Думаю, во второй части доклада Макларена появятся новые фигуранты Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода рассказал, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.

Глава ФФР: Учитывая анонсы на вторую часть доклада Макларена, есть напряжение Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Светлана Журова: Очень важно то, на чьих словах доклад Макларена будет основан Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чего ждет от второй части доклада Ричарда Макларена.