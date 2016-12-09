Ричард Макларен – «Советскому спорту»: Россия в январе введет эффективную систему по борьбе с допингом

Сегодня в Лондоне Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

Спецкор «Советского спорта» в Лондоне задал вопрос Ричарду Макларену.

– Как вы считаете, в России были предприняты какие-то меры после первой части вашего доклада? И будут ли предприняты какие-то шаги после второй части?

– У меня была позитивная встреча со Смирновым. Считаю, что Россия много сделала после первой части моего доклада, – отметил Макларен. – Были произведены замены ряда чиновников, отвечающих за борьбу с допингом. А в январе Россия собирается ввести эффективную систему по борьбе с допингом.

«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.