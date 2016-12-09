Станислав Поздняков: Все те же обвинения и никаких фамилий. Это странно

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал вторую часть доклада Ричарда Макларена.

- Пока на руках перевода полного нет, но из того, что я вижу на сегодняшний момент - ничего нового. Все те же обвинения, трактовка ситуации со слов одного человека. Но все равно требуется более детальное изучение документа. Странность документа в том, что нет конкретных имен и фамилий, - заявил Поздняков.

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

