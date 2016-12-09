Ричард Макларен: Судьбу ЧМ-2018 буду решать не я

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен ответил на вопрос о том, может ли Россия принять Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира по футболу-2018.



«У меня нет по этому поводу мнения, это не мне решать. Что касается футболистов, то мы не утверждали, что действительно была подмена образцов. Есть какая-то информация, но она не доказана. Мы провели соответствующий анализ, и лишь небольшая часть информации касается футбола. Что касается исключения России из спортивных соревнований, то это решение принимаю не я», – заявил Макларен.



Отметим, что сегодня в Лондоне глава WADA представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.



Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



«Советский спорт» ведет онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.