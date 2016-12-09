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Александр Тихонов: В течение 20 лет Россия ничего не делала для борьбы с допингом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился своим мнением о проблеме допинга в России.

- В 2010 году господин Жак Рогге, бывший тогда главой Международного олимпийского комитета, обратился тогда к нашему президенту Дмитрию Медведеву: «Прошу обратить внимание на проблему допинга у российских спортсменов». На это наш министр спорта ответил: «МОК засуетился, потому что у российских спортсменов очень хорошие результаты», — отметил Александр Тихонов. — Вместо того чтобы принять какие-то меры, конкретные меры, мы ничего в течение 20 лет не предпринимали.

В этом огромнейшая проблема. Никого не наказали, нигде не разбирали, у нас нет ни одной кафедры спортивной медицины. Вы помните, министр колотил себя в грудь, мол, я лично отвечу за допинг. Где хоть один наказанный?, - заявил Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада по Сочи-2014. 

Первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.

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