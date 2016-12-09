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Юрий Жирков: Я – футбольный Овечкин (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает себя Александром Овечкиным, известным российским хоккеистом, который выступает за «Вашингтон».

Футбольный Овечкин !!!

Фото опубликовано Юрий Жирков (@yuryzhirkov)

Где футболист питерской команды получил травму, не уточняется.

Отметим, что накануне «Зенит» уступил голландскому клубу «АЗ» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

 


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