Юрий Жирков: Я – футбольный Овечкин (фото)
Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков считает себя Александром Овечкиным, известным российским хоккеистом, который выступает за «Вашингтон».
Где футболист питерской команды получил травму, не уточняется.
Отметим, что накануне «Зенит» уступил голландскому клубу «АЗ» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция