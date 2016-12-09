Хацкевич может сменить Гончаренко в «Уфе»
Новым главным тренером «Уфы» может стать Александр Хацкевич.
Ранее он возглавлял сборную Белоруссии.
Как сообщает «Динамомания»,
Александр Хацкевич, уволенный с поста главного тренера сборной Белоруссии,
скорее всего, сменит Виктора Гончаренко в качестве наставника «Уфы». Ранее СМИ информировали о том, что
Хацкевич может возглавить киевское «Динамо», но затем Александр опроверг эту
информацию.
Ранее также сообщалось,
что Виктор Гончаренко 12 декабря подпишет контракт с ЦСКА.
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