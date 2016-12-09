Хацкевич может сменить Гончаренко в «Уфе»

Новым главным тренером «Уфы» может стать Александр Хацкевич. Ранее он возглавлял сборную Белоруссии.

Как сообщает «Динамомания», Александр Хацкевич, уволенный с поста главного тренера сборной Белоруссии, скорее всего, сменит Виктора Гончаренко в качестве наставника «Уфы». Ранее СМИ информировали о том, что Хацкевич может возглавить киевское «Динамо», но затем Александр опроверг эту информацию.

Ранее также сообщалось, что Виктор Гончаренко 12 декабря подпишет контракт с ЦСКА.