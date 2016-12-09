Дмитрий Шляхтин: Я не исключаю, что в доклад Макларена написана правда

Дмитрий Шляхтин не исключает, что факты из доклада Макларена окажутся правдой

Переизбранный президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин в интервью корреспонденту телеканала «МАТЧ» заявил, что он «не может полностью исключать», что данные о массовых нарушениях антидопингового законодательства российскими легкоатлетами, приведенные в докладе Макларена, окажутся правдой.

Также Шляхтин сказал, что ВФЛА будет восстановлена в правах уже в 2017 году. «Я не знаю пока, в начале или в конце года, - сказал Шляхтин. - Но уверен, что это случится уже в 2017-м».

Сегодня в Лондоне глава независимой антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России. Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



«Советский спорт» вел онлайн трансляцию второй части доклада по расследованию фактов систематического употребления допинга в России.

