Новый стадион «Атлетико» получил название El Wanda Metropolitano (фото)
Как сообщает официальный Twitter мадридского «Атлетико», сегодня, 9 декабря, стало известно название нового стадиона.
Отмечается, что арена, расположенная в Мадриде, будет называться «El Wanda Metropolitano». Команда будет проводить свои матчи на новом стадионе с 2017 года, а его вместимость составит около 70 тыс. человек.
«Атлетико» на данный момент выступает на арене «Висенте Кальдерон», который был построен в 1966 году. Несколько раз стадион была реконструирован.
El Wanda Metropolitano será nuestra nueva casa a partir de la próxima temporada #HistoriaYFuturo pic.twitter.com/t49Sxmgusc— Atlético de Madrid (@Atleti) December 9, 2016
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