Новый стадион «Атлетико» получил название El Wanda Metropolitano (фото)

Как сообщает официальный Twitter мадридского «Атлетико», сегодня, 9 декабря, стало известно название нового стадиона.



Отмечается, что арена, расположенная в Мадриде, будет называться «El Wanda Metropolitano». Команда будет проводить свои матчи на новом стадионе с 2017 года, а его вместимость составит около 70 тыс. человек.



«Атлетико» на данный момент выступает на арене «Висенте Кальдерон», который был построен в 1966 году. Несколько раз стадион была реконструирован.