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Новый стадион «Атлетико» получил название El Wanda Metropolitano (фото)

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Как сообщает официальный Twitter мадридского «Атлетико», сегодня, 9 декабря, стало известно название нового стадиона.

Отмечается, что арена, расположенная в Мадриде, будет называться «El Wanda Metropolitano». Команда будет проводить свои матчи на новом стадионе с 2017 года, а его вместимость составит около 70 тыс. человек. 

«Атлетико» на данный момент выступает на арене «Висенте Кальдерон», который был построен в 1966 году. Несколько раз стадион была реконструирован.

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