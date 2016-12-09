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Антон Шипулин: Поклюка мне нравится, но это очень тяжелый этап. Не хватило 200 метров, чтобы опередить Бе

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

- Поклюка мне нравится, но это очень тяжелый этап. Здесь все-таки есть высота, она не прощает ошибок, поэтому сегодня старался подойти к старту с холодной головой. Фуркад бежал сзади, постоянно ложился рядышком. Я рад, что сумел абстрагироваться от этой ситуации, сумел правильно разложить силы по дистанции. Начал не очень быстро, но зато хватило на финиш. Жалко, что не было еще 200–300 метров, чтобы отыграть эти полторы секунды у Бе.

Стрелялось сегодня неплохо, сумел поработать правильно на рубеже, не допускал лишних мыслей. Хочется запомнить эти ощущения на следующие гонки. Здесь полнейший штиль, мы уже четыре дня здесь тренируемся, здесь такие домашние условия все это время. Мы смотрели прогнозы, думаю, здесь весь этап будет такой, лояльный.

Функциональное состояние меняется, но нет того идеального – хочется чувствовать себя побыстрее, полегче, но пока не удается. Думаю, это правильно — мы сделали большой объем работы при подготовке к этому сезону. Мы планомерно готовимся к середине сезона, когда будет главный старт.

Сегодня на подиуме со мной сильнейшие спортсмены, мои основные соперники. Думаю, первая десятка спортсменов сегодня – те конкуренты, с которыми придется бороться весь сезон. И, конечно, я очень рад за Антона Бабикова и Максима Цветкова, выигравших медали в Эстерсунде. Они пришли только недавно в команду и сразу заявили о себе. Я счастлив, когда наши ребята выступают хорошо, - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Напомним, победителем спринтерской гонки в Поклюке стал француз Мартен Фуркад, вторым стал норвежец Йоханнес Бе, а третьим - Антон Шипулин.

Сегодня в Словении также состоится женская спринтерская гонка. 

Поклюка (Словения)

Второй этап Кубка мира

Спринт. Мужчины. 10 км

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Поклюка (Словения)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 23.11,7 (0).
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +13,7 (0).
3. Антон Шипулин (Россия) — +15,1 (0).
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +20,9 (0).
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +27,0 (0).
6. Симон Шемпп (Германия) — +29,5 (0).
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — +31,4 (0).
8. Эрик Лессер (Германия) — +32,6.
9. Михал Крчмарж (Чехия) — +36,1 (0).
10. Матвей Елисеев (Россия) — +38,4 (1).
13. Максим Цветков (Россия) — +52,2 (0)…
22. Антон Бабиков (Россия) — +1.16,6 (0)…
36. Евгений Гараничев (Россия) — +1.33,0 (1)…
62. Юрий Шопин (Россия) — +2.15,6 (2).

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