Елисеев уступил Шипулину полторы секунды на лыжне
Антон Шипулин показал лучший ход среди шести российских спортсменов, принявших участие в спринтерской гонке.
Именно хорошая скорость на последнем круге позволила Шипулину занять итоговое третье место вслед за французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Уле-Айнаром Бьорндаленом.
Россиянин Матвей Елисеев, который занял десятое место в гонке, уступил Шипулину всего полторы секунды на лыжне. В итоге, несмотря на один промах, Елисееву удалось финишировать в десятке – пока это лучший результат в его карьере. Напомним, что спринт в Поклюке стал для него десятой гонкой на Кубке мира за последние три сезона.
Добавим, что в гонке преследования у Шипулина отставание от лидера на старте составит 15 секунд, у Елисеева – 38.
Кубок мира. 2-й этап
Поклюка (Словения)
Мужчины. Спринт. Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 21.35,5
2. Бенедикт Долль (Германия) – +6,0
3. Эмиль Свендсен – +7,8
4. Йоханнес Бе (оба – Норвегия) – +14,2
5. Юлиан Эберхард (Австрия) – +19,1
6. Антон Шипулин – +19,3
7. Матвей Елисеев – +20,8…
17. Максим Цветков – +37,0…
51. Евгений Гараничев – +1.10,8
52. Антон Бабиков – +1.10,9…
62. Юрий Шопин (все – Россия) – +1.25,9