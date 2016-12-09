Елисеев уступил Шипулину полторы секунды на лыжне

Антон Шипулин показал лучший ход среди шести российских спортсменов, принявших участие в спринтерской гонке.

Именно хорошая скорость на последнем круге позволила Шипулину занять итоговое третье место вслед за французом Мартеном Фуркадом и норвежцем Уле-Айнаром Бьорндаленом.

Россиянин Матвей Елисеев, который занял десятое место в гонке, уступил Шипулину всего полторы секунды на лыжне. В итоге, несмотря на один промах, Елисееву удалось финишировать в десятке – пока это лучший результат в его карьере. Напомним, что спринт в Поклюке стал для него десятой гонкой на Кубке мира за последние три сезона.

Добавим, что в гонке преследования у Шипулина отставание от лидера на старте составит 15 секунд, у Елисеева – 38.

Кубок мира. 2-й этап

Поклюка (Словения)

Мужчины. Спринт. Лыжный ход

1. Мартен Фуркад (Франция) – 21.35,5

2. Бенедикт Долль (Германия) – +6,0

3. Эмиль Свендсен – +7,8

4. Йоханнес Бе (оба – Норвегия) – +14,2

5. Юлиан Эберхард (Австрия) – +19,1

6. Антон Шипулин – +19,3

7. Матвей Елисеев – +20,8…

17. Максим Цветков – +37,0…

51. Евгений Гараничев – +1.10,8

52. Антон Бабиков – +1.10,9…

62. Юрий Шопин (все – Россия) – +1.25,9