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Полузащитник АЗ Танкович: Гол «Зениту» - самый красивый в моей карьере

Источник:  Voetbal InternationalКомментарии

Полузащитник АЗ Муамер Танкович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

- Приятно забить гол, особенно когда он решающий. Я не могу описать этот момент, был полон адреналина и радости. Футбол - забавный вид спорта. Сначала ты на грани ухода, а через минуту - уже герой. Приятно быть героем. Нужно наслаждаться такими моментами. Прошлым летом я планировал уходить из клуба. Сейчас я хочу думать не о прошлом, а о будущем.

Травма колена? Когда матч начался, я не думал об этом, просто бегал вперед и назад. Я ничего не чувствовал. Это прекрасно. Гол в ворота «Зенита» - самый красивый в моей карьере.

После финального свистка мы почувствовали облегчение. Каждый игрок был счастлив, мы все боролись за то, чтобы играть в плей-офф, - приводит слова Танковича Voetbal International.

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Напомним, АЗ обыграл «Зенит» дома со счетом 3:2. Голы в ворота Юрия Лодыгина забили Бен Ринстра, Риджесиано Хапс и Муамер Танкович. В составе сине-бело-голубых отличился Жулиано, также автоголом отметился полузащитник АЗ Стейн Вуйтенс. 

Клуб из Алкмара благодаря этой победе занял второе место в группе D и вместе с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу, выиграв пять матчей из шести, финишировали на первой позиции.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 12 декабря.

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

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