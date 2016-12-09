Полузащитник АЗ Танкович: Гол «Зениту» - самый красивый в моей карьере

Полузащитник АЗ Муамер Танкович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы (3:2).

- Приятно забить гол, особенно когда он решающий. Я не могу описать этот момент, был полон адреналина и радости. Футбол - забавный вид спорта. Сначала ты на грани ухода, а через минуту - уже герой. Приятно быть героем. Нужно наслаждаться такими моментами. Прошлым летом я планировал уходить из клуба. Сейчас я хочу думать не о прошлом, а о будущем.

Травма колена? Когда матч начался, я не думал об этом, просто бегал вперед и назад. Я ничего не чувствовал. Это прекрасно. Гол в ворота «Зенита» - самый красивый в моей карьере.

После финального свистка мы почувствовали облегчение. Каждый игрок был счастлив, мы все боролись за то, чтобы играть в плей-офф, - приводит слова Танковича Voetbal International.

Напомним, АЗ обыграл «Зенит» дома со счетом 3:2. Голы в ворота Юрия Лодыгина забили Бен Ринстра, Риджесиано Хапс и Муамер Танкович. В составе сине-бело-голубых отличился Жулиано, также автоголом отметился полузащитник АЗ Стейн Вуйтенс.

Клуб из Алкмара благодаря этой победе занял второе место в группе D и вместе с «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу, выиграв пять матчей из шести, финишировали на первой позиции.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 12 декабря.