«Генк» обыграл «Сассуоло» и занял первое место в группе F Лиги Европы

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Поражения «Зенита» и «Краснодара», победа ЦСКА и пять очков россиян в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Федор Смолов: Действия судьи – позор! Изуродовал нашу игру Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

Юрий Лодыгин: Самое главное - мы бились до конца Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Роберт Мак: Главной целью было первое место в группе, и она достигнута Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Мирча Луческу: Есть много позиций, которые нужно укреплять Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от АЗ в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в Ницце Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

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