«Генк» обыграл «Сассуоло» и занял первое место в группе F Лиги Европы
Матч шестого тура группового турнира Лиги Европы между «Сассуоло»
и «Генком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Генка».
В составе бельгийского клуба отличились Бриан Хейнен и
Леандро Троссар. «Генк» набрал 12 очков и занял первое место в группе F. «Сассуоло» с пятью очками
стал последним. В плей-офф из этой группы вышли «Генк» и «Атлетик», ставший
вторым.
Лига Европы. Группа F
6-й тур
Матч
Голы
Хэйнен 58 (0:1). Троссар 80 (0:2).
Состав
Сассуоло: Пеголо, Каннаваро, Лирола, Ачерби, Адьяпонг, Антей, Капуто (Маньянелли, 74), Маццители, Миссироли (Пеллегрини, 46), Рагуза (Риччи, 46), Матри
Генк: Яккерс, Деваст, Кастань, Брабец, Уолш, Хэйнен (Кумордзи, 89), Бэйли (Буффель, 81), Ндиди, Троссар, Саматта, Карелис (Сабак, 90)
Предупреждения:
Маццители, 90 - нет
Судья:
Орель Гринфилд (Израиль)
Место и дата
09 декабря 14:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Напомним, что матч должен был состояться вчера, однако сначала
был отложен из-за тумана, а затем перенесен.