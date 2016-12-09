Антон Бабиков: Видимо, произошло что-то с акклиматизацией, не мог заставить себя бежать быстрее

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

- Конечно, доволен тем, что удалось отстрелять на ноль, несмотря на то что голова была очень несвежая. Гонка показала, что самочувствие не мое. Видимо, что-то с акклиматизацией, не очень комфортно. Я набрал крейсерскую скорость и никак не мог заставить себя бежать еще быстрее.

Пережить последствия победы в Эстерсунде было сложно, но, думаю, я с этим справился. Верю, что сегодняшняя работа была самой сложной из трех дней. Надеюсь, завтра будет гораздо легче, - рассказал Бабиков.

Напомним, Антон Бабиков стал победителем гонки преследования в Эстерсунде.

Сегодня он занял только 22-е место, не допустив ни одного промаха. Победителем сегодняшнего спринта в Поклюке стал француз Мартен Фуркад.

