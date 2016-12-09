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Матчи сборной России можно посмотреть по телевизору

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матчи сборной России можно посмотреть по телевизору

Все игры «Турнира четырех наций», который состоится с 9 по 11 декабря в Тролльхетане, будут доступны широкой публике в Интернет-эфире на портале Play.staylive.

Трансляции платные — 99 шведских крон (около 700 рублей) за каждый матч. Куда более привлекательнее выглядит предложение приобрести абонемент для просмотра всех матчей турнира — за 169 SEK (около 1200 рублей).

Календарь «Турнира четырех наций» в Тролльхеттане:

9 декабря (пятница):

17:00 Норвегия — Финляндия

21:00 Швеция — Россия

10 декабря (суббота):

15:00 Швеция — Норвегия

18:30 Финляндия — Россия

11 декабря (воскресенье):

13:00 Россия — Норвегия

17:00 Финляндия — Швеция

* - время начала матчей — московское.

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