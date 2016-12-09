Василий Конов: Доклад Макларена лишь повод, ждать нужно выступлений WADA и МОК

Руководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов – о второй части доклада Ричарда Макларена по расследованию обвинений в систематическом употреблении допинга в России.



Напомним, первая часть доклада Макларена вышла в июле, после чего МОК ввел критерии по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, а МПК отстранил от Паралимпйиских игр всю сборную России.



«Вывод Макларена: в России система допинга с 2011 года, 30 видов спорта, более тысячи спортсменов РФ. Никаких доказательств Макларен не предоставил. Никаких вообще. Ноль. В любом случае доклад Макларена лишь повод. Ждать нужно выступлений ВАДА и МОК», – написал Конов на своей странице в Twitter.



